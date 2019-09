Zehn Kilogramm Rauschgift in Groß-Zimmern sichergestellt

Das Kommissariat 34 der Darmstädter Kriminalpolizei war im Zuge ihrer Ermittlungen auf die Schliche eines 33-Jährigen gekommen. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bestand der Verdacht, dass der Mann aus Groß-Zimmern mit Drogen handeln soll. Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin Beschlüsse zur Durchsuchung der Wohnung beim Amtsgericht Darmstadt erwirkt. Während des Einsatzes im Laufe des Donnerstags konnten Zivilfahnder dann einen 28 Jahre alten Mann beobachten, der das Anwesen des 33-Jährigen in Groß-Zimmern mit zwei Taschen betrat und anschließend auch wieder verließ. Bei der anschließenden Kontrolle des Wiesbadeners stellten die Polizisten in seinem Fahrzeug über 26.000 Euro sowie mehr als 10 Kilogramm abgepacktes Marihuana sicher.

Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des 33 Jahre alten Beschuldigten stießen die Einsatzkräfte im Anschluss auf Rauschgift. Hier konnten 330 Gramm Marihuana, 430 Gramm Haschisch, 60 Gramm Kokain sowie knapp 2.000 Euro Bargeld beschlagnahmt werden. Die beiden festgenommenen Männer kamen über Nacht in eine Gewahrsamszelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden beide am Freitagmittag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die zwei Festgenommenen und schickte sie in eine Haftanstalt. Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Betäubungsmittel dauern an.

vd/Polizei Südhessen