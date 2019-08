Zaun in Hösbach angefahren - Unfallfahrer flüchtet

Dieser Zaun ist der Schmerlenbacher Straße zugewandten Seite eingedrückt. Der Schaden beläuft sich auf mehreren tausend Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Räder in Aschaffenburg gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete ein unbekannter Täter vier Kompletträder von dem Gelände eines Autohauses in der Niedernberger Straße. Um an die Räder auf dem Gelände des Autohauses zu gelangen, musste der Täter zunächst Zaunelemente entfernen. Im Anschluss demontierte der Täter die Räder von einem Pkw Dodge Challenger, der auf dem Grundstück geparkt stand. Bei der Demontage wurde das Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.