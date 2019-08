Zahlreiche Einsätze zur Eröffnung der Michaelismesse

Auf dem Messegelände wurde bei einem Rundgang einer Polizeistreife am Samstag, gegen 01:00 Uhr, ein 32-jähriger angetrunkener Mann in der Nähe eines Getränkeverkaufsstandes festgestellt, der mit geöffneter Hose herumlief und sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Zum gleichen Zeitpunkt kamen drei Mädchen zur Anzeigenerstattung zum Polizeicontainer der Michaelismesse, um diese Person anzuzeigen, da die Person davor im Bereich des Autoscooter eines der Mädchen unsittlich berührt haben soll. Im Anschluss hätte er in unmittelbarer Nähe der Mädchen auch noch uriniert. Bei der Personalienfeststellung ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille. Das Verhalten hat eine Strafanzeige zur Folge und ein Platzverweis wurde ausgesprochen.

Zu drei Sachbeschädigungen im Bereich der Messestände kam es bereits vor Beginn der Michaelismesse. Der Tatzeitraum konnte von Donnerstag, 22.08., 10:30 Uhr bis Freitag, 23.08., 12:00 Uhr, eingegrenzt werden. Eine Sachbeschädigung wurde definitiv erst am Freitag begangen. An den unterschiedlichen Messeständen, die in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, wurden hauptsächlich Planen zerschnitten. An einem Schaustelleranhänger wurde auch ein Reifen zerstochen. Bei den Sachbeschädigungen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,- Euro. Durch die Tatortnähe und dem gleichen „Modus Operandi“ ist von dem gleichen Täter auszugehen. Die Polizei ist bei der Aufklärung der Straftaten auf sachdienliche Hinweise der Bevölkerung angewiesen.

Um 01:00 Uhr wurde einer 19-jährigen jungen Frau im Festzelt, in Ausgangsnähe, die mit einem Trageriemen über der Schulter getragene Handtasche von hinten entrissen und der unbekannte Täter rannte davon. Als sich die Frau umdrehte, konnte von ihr der Täter nicht mehr festgestellt werden. Eine Bedienung im Festzelt, die den Vorfall mitbekommen hatte, beschrieb den Täter als schlanke männliche Person, die ca. 1,80 m groß sei und ein weißes T-Shirt trug. Wer kann zu dem Handtaschendiebstahl der Polizei Hinweise geben, die zur Ermittlung des Täters führen?

Kurz nach Mitternacht wurde ein junger Mann von Mitarbeitern der Security des Festzeltes angesprochen, da sich der 25-jährige mit einem Maßkrug vom Festzelt entfernen wollte. Die Person war gegenüber dem Sicherheitspersonal sofort verbal sehr aggressiv und es wurde die Polizei hinzugezogen. Auch den Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ. Auf Nachfrage wurde die Angabe der Personalien verweigert. Beim weiteren Ablauf wehrte sich die Person gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Beamten auf das Übelste und konnte nicht mehr beruhigt werden. Es ging sogar so weit, dass er eine Polizeibeamtin an der Hand verletzte. Ein freiwillig angebotener Alkoholtest wurde verweigert und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ordnete eine Blutentnahme an. Im Anschluss wurde die betrunkene Person in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung im Haftraum der PI Miltenberg untergebracht. Neben der Strafanzeige wurde gegen die Person ein Messeverbot über den kompletten Zeitraum ausgesprochen.

Gegen 23:30 Uhr zog eine männliche Person eine 17-jährige Jugendliche am Handgelenk. Als sie ihn daraufhin zur Rede stellte, gab er ihr eine Ohrfeige. In den sozialen Medien erkannte die Jugendliche die Person und somit konnte der Mann ermittelt werden. Von der Geschädigten wurden zwei Zeugen benannt und auf die Person kommt eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu.

Bereits am ersten Messetag kam auf die Polizei eine Menge Arbeit zu. Neben den bereits geschilderten Fällen kam es zu weiteren drei Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, da die betroffenen Personen einem Platzverweis nicht nachkamen.

Zwei EC-Karten wurde auf dem Messegelände und im Festzelt aufgefunden und die ehrlichen Finder gaben die Scheckkarten vorbildlich bei der Polizei ab.

Neben diversen Streitigkeiten runden noch zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen den ersten Veranstaltungstag ab.

Auto touchiert

Miltenberg: Im Burgweg touchierte am Freitag, den 23.08., gegen 09:50 Uhr, ein blauer Ford Focus ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw im Vorbeifahren. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel des Daimler-Chrysler abgerissen und der vordere linke Kotflügel verkratzt. Einer aufmerksamen Fußgängerin ist es zu verdanken, dass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte, denn die von ihr beobachteten Feststellungen teilte sie sofort der Polizei mit. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ist die Folge.

Mehrere Unfallfluchten

Miltenberg: Bei einer weiteren Unfallflucht am Freitag, gegen 19:48 Uhr, in der Mainstraße 50, wurde ein Poller umgefahren und der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hier liegen keine Hinweise zum Verursacher vor und somit ergeht ein Zeugenaufruf. Der Sachschaden wird auch 250 Euro geschätzt.

Miltenberg: In der Duxer Straße 7 wurde in der Zeit von Mittwoch, 21.08., 22:00 Uhr bis Donnerstag, 22.08., 18:00 Uhr, ein ordnungsgemäß geparkter Mitsubishi im Bereich der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt und es liegen keinerlei Hinweise auf einen Verursacher vor. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei melden.

Motorradfahrer stürzt

Dorfprozelten: In der Hauptstraße kam es am Freitag, gegen 17:20 Uhr, zu einem Sturz eines Kradfahrers. Eine Fehlzündung der Harley-Davidson war die Ursache des Sturzes. Durch den Sturz zog sich der 61-jährige Kradfahrer eine Beinverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst in Krankenhaus Wertheim gebracht. Es entstand am Motorrad ein geschätzter Schaden von 1500,- Euro.

Autofahrerin übersieht Roller

Großheubach: Am Freitag, um 13:40 Uhr, kam es am Kreisel der Staatsstraße 2309 am Ortsausgang in Richtung Miltenberg zu einem Auffahrunfall. Eine am Kreisverkehr wartende Pkw-Fahrerin übersah beim Einfahren den im Kreisverkehr fahrenden Roller der Marke Aprilia und fuhr auf das Kleinkraftrad auf. Fahrer und Sozia stürzten durch den Auffahrunfall und zogen sich Prellungen und Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in das Krankenhaus Miltenberg gebracht, um weitere Verletzungen auszuschließen. Am Renault Megan entstand ebenfalls ein beträchtlicher Frontschaden. Der Gesamtschaden an Pkw und Roller beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Amorbach: Am Freitag, gegen 18:20 Uhr, wurde in der Miltenberger Straße ein Daimler-Chrysler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 27-jährigen Fahrer wurden bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt und ein Konsum von Marihuana in naher Vergangenheit wurde eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt.

vd/Polizei Miltenberg