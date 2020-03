Würzburg: 21-Jähriger vermisst  Polizei bittet um Hinweise

Der 21-Jährige hat am Samstagnachmittag seine Wohnung in Würzburg verlassen und ist bislang nicht wieder zurückgekehrt. Er ist seitdem auch nicht mehr erreichbar. Es gibt aktuell keinerlei Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Es ist möglich, dass sich der junge Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Daher bitten die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Von dem 21-jährigen Ibrahim Nahar liegt folgende Personenbeschreibung vor:

* Ca. 175 cm groß

* schwarze Haare

* Vollbart

* Trägt vermutlich schwarzen Pullover, schwarze Jacke, camouflagefarbene ¾-Hose, schwarze Basecap

Wer Ibrahim Nahar gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/4572230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.