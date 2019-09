Wohnungseinbruch in Miltenberg - Wer hat Verdächtiges beobachtet

Die Tatzeit erstreckt sich von Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße und entwendeten dann aus einer Wohnung der mittleren Etage u. a. mehrere elektrische Gegenstände. Auch durchwühlten die Unbekannten nahezu alle Zimmer und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06021/857-1732 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken