Wohnungseinbrecher erbeutet in Marktheidenfeld Bargeld  Kripo bittet um Zeugenhinweise

Der Einbruch in der Straße „An der Mainleite“ muss sich dem Sachstand nach am Samstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr ereignet haben. Der Täter ist offenbar durch eine Balkontüre an der rückwärtigen Gebäudeseite in das Anwesen gelangt, wo er mehrere Schränke und Schubladen nach Beute durchsuchte. Ob neben dem Bargeld noch weitere Gegenstände fehlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden, den der Einbrecher hinterließ, dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.

Wem am Samstag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.



Polizei Unterfranken/mm