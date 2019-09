Wohnungsdurchsuchungen in Marktheidenfeld - Rauschgift gefunden

Am Dienstagmorgen wurden bei einer konzertierten Aktion durch die Polizeiinspektion Marktheidenfeld mehrere Wohnungen in und um Marktheidenfeld herum zeitgleich nach Betäubungsmitteln durchsucht. Dabei wurden mehrere Kleinmengen Marihuana bis hin zu einer Menge von knapp 90 Gramm Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt. Auch wurden neben diversen Rauschgiftutensilien Gegenstände sichergestellt, die dem Waffengesetz unterfallen und die verboten sind. Die verantwortlichen Personen, denen das Rauschgift zuzuordnen war, müssen sich nun wegen entsprechender Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bouleplatz beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Durch einen unbekannten Kraftradfahrer wurde der Bouleplatz an den Maradies-Seen beschädigt. In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag wurden dort „Kreisel“ gedreht und dadurch ein Schaden von etwa 150 € verursacht. Da dies bereits schon öfters der Fall war, bittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 09391/9841-0.

Vorfahrtsmissachtung - Radfahrerin leicht verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Mit Prellungen und einer Verletzung am Knie musste am Dienstag eine 23-jährige Radfahrerin nach einer Kollision mit einem Pkw ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden. Gegen 14:00 Uhr befuhr der 45-jährige Fahrer eines Ford Focus die Ludwigstraße (Parkplatzstraße der Firma Warema) in Richtung Äußerer Ring. Beim Abbiegen nach links übersah er die vorfahrtsberechtigte, auf dem Radweg von rechts kommende Radfahrerin. Beim Versuch, noch auszuweichen bzw. zu bremsen, stürzte die Frau. Dabei schrammte das Fahrrad am rechten vorderen Kotflügel und Reifen des Autos entlang, wodurch im Vorderrad des Fahrrads ein Achter entstand. Der Gesamtsachschaden wird mit 300 € beziffert.

Pkw beim Rückwärtsfahren übersehen - niemand verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Einen Pkw übersehen hatte am Dienstagvormittag ein 40-jähriger Lkw-Fahrer. Der Mann befuhr gegen 09:45 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger den Nordring in Richtung Mainbrücke. Vor der Einmündung Eltertstraße fuhr er auf die Linksabbiegespur und hielt dort mit Warnblinkanlage an. Er wollte anschließend rückwärts nach links in den Hof einer Firma einfahren. Beim Rückwärtsanfahren übersah er dann einen zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Mercedes und stieß mit dem Heck des Anhängers gegen die Front des Autos. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 3100 €.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld