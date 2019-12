Wohnungsbrand nach Anzünden des Kaminofens: Rund 200.000 Euro Schaden

Am Sonntag um 14.16 Uhr meldete ein Bewohner eines Hauses im Otzberger Ortsteil Lengfeld (Kreis Darmstadt-Dieurg) der Leitstelle der Polizei einen Brand. Fast zeitgleich rief eine Nachbarin bei der Rettungsleitstelle Dieburg an und schilderte eine massive Rauchentwicklung aus dem Haus. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Otzberg mit Ortsteilen, Dieburg und Groß-Umstadt, konnten das Feuer in der Erdgeschosswohnung des Hauses schnell unter Kontrolle bringen.

Der 70-jährige Wohnungsmieter und zwei weitere Hausbewohner hatten da das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Der Mieter musste wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls durch Rauchgas leicht verletzt wurde auch ein 22-jähriger Feuerwehrmann, der nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Der Schaden am Gebäude beträgt nach erster Schätzung rund 200.000 Euro. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Ausgelöst wurde das Feuer nach Feststellungen der Feuerwehr durch eine Verpuffung beim Anzünden des Kaminofens.



Polizei Südhessen/mm