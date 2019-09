Wohnungsbrand in Steinmark - niemand verletzt

Aus bisher ungeklärter Ursache, möglicherweise einem technischen Defekt, brach im Wohnzimmer vor der Balkontür der Brand aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bischbrunn, Oberndorf, Steinmark, Esselbach, Michelrieth und Marktheidenfeld waren insgesamt mit 35 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer.

Unfall in Marktheidenfeld - niemand verletzt

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart 2500 € Schaden ist die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Montag, um 16:30 Uhr. Der 54-jährige Fahrer eines Mercedes C-Klasse wollte aus dem Pendlerparkplatz kommend die Bundesstraße 8 überqueren, um auf die Autobahn aufzufahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Fahrer eines VW Golfs und stieß mit diesem zusammen. Danach war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geparktes Auto in Marktheidenfeld zerkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Einen Schaden in Höhe von 2000 € richtete ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitag bis Montag an einem in der Frühlingstraße geparkten grauen Audi S 3 an. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden die rechten Türen und ein Kotflügel zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahrrad in Marktheidenfeld gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein schwarzes Fahrrad der Marke Haibike im Wert von 300 € wurde in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen gestohlen. Das unversperrte Rad war in einer unverschlossenen Gartenhütte abgestellt gewesen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auffahrunfall in Marktheidenfeld - niemand verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem Auffahrunfall mit 3000 € Sachschaden kam es am Montag, gegen 08:30 Uhr, in der Frankenstraße. Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr die Erlenbacher Straße. An der Einmündung zur Frankenstraße fuhr sie aus Unachtsamkeit leicht auf einen stehenden Pkw auf. An beiden Autos entstanden leichte Kratzer an den Kunststofffängern.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld