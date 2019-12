Wohnhausbrand in Heinrichsthal - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Brand in der Spessartstraße. Die Anwohner verließen umgehend ihre Wohnung und verständigten die Rettungskräfte gegen 19:50Uhr. Die alarmierten Feuerwehren aus Heinrichsthal, Jakobsthal und Heigenbrücken fanden ein verqualmtes Treppenhaus, sowie eine daran angeschlossene, völlig verrauchte Garage vor. Der Rettungsdienst versorgte eine Anwohnerin vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Sessel in der Garage gebrannt. Einsatzkräfte löschten die Flammen umgehend. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Die Wohnung bleibt nach wie vor bewohnbar, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

Quelle: mci / Kreisbrandinspektion