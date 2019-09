Wohnblock nach Kellerbrand in Hösbach-Bahnhof geräumt

Gegen 17.45 Uhr hatte eine Anwohnerin massive Rauchentwicklung aus dem Keller eines Wohnblocks bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Kellerbereich. Nur unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute in den Bereich vordringen. Der gesamte Wohnblock wurde währenddessen geräumt. Sieben Personen mussten durch einen Notarzt gesichtet, jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufwändiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten und auch die Belüftungsmaßnahmen des Gebäudes. Diese zogen sich über zwei Stunden lang hin, bevor die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren konnten. Aus bisher ungeklärten Gründen war es in einem Kellerverschlag zu dem Feuer gekommen, welches sich auf weitere Kellerabteile ausdehnte und für die Berauchung im gesamten Gebäude gesorgt hatte. Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe haben noch am Abend Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich jedoch auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

rah