Wörth am Main: Fernseher aus Camping-Anhänger entwendet

Ein Fernseher ist aus einem Camping-Wohnanhänger, der auf einem Überwinterungsplatz im Bereich des Campingplatzes Mainruh stand, im Zeitraum zwischen dem 17.02.- und 03.03.20 entwendet worden. Unbekannte nutzten die „Winterpause“ um sich durch ein Fenster des Wohnwagens Zutritt zu einem Wohnwagen zu verschaffen. Die Täter entwendeten einen im Innern zurückgelassenen Fernseher der Marke Panasonic im Wert von ca. 300 Euro.

Diebischer „Bienenfreund“

Ein noch Unbekannter hat in der Woche vom 23.-29.02.20 bei Wörth a.M. verschiedene Imkerwerkzeug aus einer Hütte entwendet. Der Dieb ließ aus der Hütte, die nahe an der B 469 Höhe Lützelbach auf einer Wiese steht, Bienenschleier, Handschuhe und Werkzeuge für die Imkerei im Wert von ca. 130 Euro mitgehen.

Unter Drogeneinfluß gefahren

Klingenberg: Gleich zweimal sind Drogenkonsumenten am Dienstag von der Polizei erwischt worden, nachdem sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten wurden. In der Presentstraße in Wörth bemerkte eine Streife der Polizei Obernburg gegen 19.5 Uhr im Fahrzeuginnern während der Kontrolle starken Marihuanageruch. Der 24-Jährige Fahrer räumte deshalb ein, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Weiterhin händigte der Mann den Beamten eine geringe Menge Marihuana, die er mit sich führte, aus.

Bei einer Kontrolle eines Klingenbergers in der Brückenstraße fiel den Beamten auf, dass der Fahrer eines Audis deutlich desorientiert war. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Eindruck. Der Audifahrer räumte schließlich ein, Kokain zu sich genommen zu haben. Beide Drogenkonsumenten erwartet nun eine Anzeige, ihren Heimweg mussten sie ohne ihr Fahrzeug antreten.

Trunkenheitsfahrt

Niedernberg, B 469: Sehr tief ins Glas hat ein Mönchberger geschaut, der einer Streife im Bereich der B 469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg aufgefallen ist. Die Streife der Polizei Obernburg konnte den BMW-Fahrer an der Anschlussstelle Niedernberg anhalten und seine Fahrtauglichkeit überprüfen. Den Beamten fiel starker Alkoholgeruch während der Kontrolle auf. Ein hierauf durchgeführter Test bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an.

Vandalismus

Elsenfeld, Glanzstoffstraße: Dank der Aufmerksamkeit eines Busfahrers ist ein Jugendlicher, der mutwillig ein Fahrrad beschädigte, durch die Polizei ermittelt worden. Der aufmerksame Zeuge hatte einen 17-jährigen Elsenfelder beobachtet, wie dieser im Bereich des Bahnhofsvorplatzes ein dort am Fahrradständer abgestelltes Rad demolierte. Der junge Mann ließ seine überschüssige Kraft an dem grünen Damenrad der Marke Winora aus und trat gegen dieses. Das Rad wurde hierbei stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine sofort verständige Polizeistreife konnte den Vandalen auf Grund der guten Beschreibung des Zeugen im Bahnhofsumfeld antreffen und festnehmen. Die eingesetzten Beamten stellten das Rad sicher, nachdem der Geschädigte vor Ort nicht ermittelt werden konnte. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Auto verkratzt

Eisenbach, Auf der Au: Ein noch Unbekannter hat am Montag, dem 02.03., zwischen 09.30 und 10.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes ein Auto verkratzt. Der Fahrer des VW Passats, hatte sein Firmenfahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt, um in dem Markt einzukaufen. Als er nach dem Einkauf zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er tiefe Kratzer im Bereich der linken Fahrzeugseite. Möglicherweise streifte ein noch Unbekannter mit seinem Einkaufswagen oder Fahrzeug beim Vorbeifahren die Fahrzeugseite des Passats. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

