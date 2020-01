Wörth: Lack und Kunstharz bei illegaler Entsorgung ausgelaufen

Der Sperrmüll war zur Abholung vor dem Anwesen Frankenstraße 10 b bereit gelegt worden. Einem Gemeindemitarbeiter war aufgefallen, dass dort auch die genannten Behälter stehen und auslaufen. Nach Begutachtung durch Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts musste die obere Erdschicht zur Beseitigung der giftigen Stoffe abgetragen werden.

Laptop aus Auto entwendet

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. Ein Pkw, der nur 10 Minuten nicht versperrt war, reichte einem Unbekannten, um daraus einen Laptop zu entwenden. Der BMW war um 12 Uhr vor der Raiffeisenbank in der Römerstraße geparkt worden. Als der Fahrer nur 10 Minuten später aus der Bank kam, war der Laptop verschwunden.

Bei Verkehrskontrolle Marihuana aufgefunden

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Bei der Verkehrskontrolle eines VW in Soden wurde beim Beifahrer Marihuana aufgefunden. Das Fahrzeug wurde von Freitag- auf Samstagnacht gegen Mitternacht angehalten. Der Beifahrer verströmte einen unverkennbaren Geruch. Auf Vorhalt händigte er ein Tütchen mit dem Rauschgift aus. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde der 25jährige erkennungsdienstlich behandelt.

Vor Kontrolle Rauschgift verschluckt

Wörth a. Main, Lkr. Miltenberg. Noch vor der Kontrolle hat ein junger Mann einen Teil seines mitgeführten Rauschgifts verschluckt. Der Polizeibekannte sollte am Freitagabend in der Landstraße kontrolliert werden. Beim Anblick der Fahnder steckte er sich einen Gegenstand in den Mund und würgte ihn hinunter. Dennoch konnte bei der Durchsuchung Ecstasy aufgefunden werden. Er wurde erneut angezeigt.

Bei Personenkontrolle Rauschgift aufgefunden

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Einer Streifenbesatzung waren am Freitagabend drei Personen aufgefallen, die im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße nach Ladenschluss herumlungerten. Bei der Überprüfung fiel bei einem der drei jungen Männer Marihuanageruch auf. Bei ihm wurde Marihuana aufgefunden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde der 23jährige erkennungsdienstlich behandelt.

Unfallflucht

Klingenberg a. Main, Lkr. Miltenberg. Vermutlich beim Rangieren stieß ein unbekanntes Fahrzeug am Freitag gegen einen geparkten BMW. Der BMW war in der Rosenbergstraße auf Höhe der Hausnummer 45 geparkt. Am Kotflügel entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Unfallzeit lässt sich auf die Zeit zwischen 12 Uhr und 12.17 Uhr eingrenzen.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Obernburg