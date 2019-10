Wörth: Kradfahrer knallt in Leitplanke und verletzt sich

Der 28-Jährige war mit seinem Gespann auf dem rechten Fahrstreifen der Kraftfahrstraße gefahren und wegen eines Fahrfehlers auf die links gelegene Mittelleitplanke zugefahren. Beim Versuch Gegenzulenken kam das Gespann ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Der junge Fahrer wurde hierbei auf die Mittelleitplanke geschleudert und verletzte sich hierbei. Sein Krad prallte von der Mittelleitplanke ab und fuhr herrenlos in die rechtsseitige Böschung, wo es zum Stehen kam. Der Kradfahrer wurde von einem Sanka ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Der Schaden an Krad und Leitplanke dürfte ca. 4000 Euro betragen.

Kradfahrer „ausgebremst“

Wörth. Ein Kradfahrer ist am Mittwoch früh gegen 11.30 Uhr mit seinem Krad gestürzt. Der 55-Jährige war in der Landstraße an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeigefahren. Dessen Fahrer wollte gerade aussteigen und hatte die Tür geöffnet, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Kradfahrer wurde durch die geöffnete Türe zu Fall gebracht, blieb glücklicherweise unverletzt. Ein am Krad befestigter Anhänger kippte hierbei ebenfalls um und touchierte ein weiteres Fahrzeug, das hierdurch leicht beschädigt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Kind mit Rad gestürzt

Leidersbach. Durch Hilferufe ist ein Passant am Mittwoch Nachmittag auf einen verletzten Jungen aufmerksam geworden, der am Nachmittag mit seinem Rad auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle herumgefahren und hierbei alleine beteiligt gestürzt war.

Der Niedernberger war den Hilferufen nachgegangen und fand den 10-jährigen Bub blutend auf dem Boden, neben seinem Rad liegend, auf. Er alarmierte den Rettungsdienst, der die Notversorgung vor Ort durchführte und den Jungen anschließend in die Klinik nach Aschaffenburg verbrachte.

Vorfahrt missachtet

Klingenberg-Trennfurt. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall entstanden, der am Mittwoch Nachmittag gegen 14.10 Uhr aus dem Roßgrabenweg gemeldet worden ist.

Ein auswärtiger Peugeotfahrer war hier auf der Alexander Wiegand Straße unterwegs in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung des Roßgrabenweges übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mercedes, der sich von rechts näherte. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und wurden dabei erheblich beschädigt. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Mömlingen. Eine Schwarzfahrerin haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch früh gegen 08.10 Uhr in Mömlingen ertappt. Die Beamten hatten eine allgemeine Verkehrskontrolle bei der Opelfahrerin durchgeführt. Nachdem die junge Frau keinen Führerschein vorweisen konnte, versuchte sie durch Angaben der Personalien ihrer Freundin die eingesetzten Beamten zu täuschen. Als dies nicht gelang, räumte die Ertappte ein, ohne Fahrerlaubnis unterwegs zu sein. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unfallflucht-Spiegelberührung

Sulzbach. Eine Unfallflucht ist am Mittwoch früh gegen 06.45 Uhr aus Sulzbach gemeldet worden. Hier war eine Hausenerin in der Hauptstraße Richtung Kleinwallstadt unterwegs. Höhe der Abzweigung nach Dornau kam der Audifahrerin ein noch unbekanntes Fahrzeug entgegen und streifte den A& im Spiegelbereich. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg