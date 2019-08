Wörth: Fahrraddieb erwischt

Bei der anschließenden Kontrollegestand der Mann, dass ihm das Fahrrad nicht gehöre. Er gab an, dass er dies auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes unverschlossen vorgefunden habe und einfach mitnahm. Er hatte keine Lust gehabt nach Hause zu laufen und hatte die günstige Gelegenheit genutzt. Zudem wurde bei dem Mann eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Fahrrads.Es handelt sich um ein grün-/ lilafarbenes Fahrrad der Marke Peugeot. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Fahrrad gestohlen

Großwallstadt. Am Mittwochabend wurde in der Nelkenstraße ein Fahrrad der Marke Pininfarina gestohlen. Dieses war vor dem Haus abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Das Fahrrad hatte einen Zeitwert von 50 Euro.

Pkws zerkratzt

Elsenfeld. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr ein Pkw des Autohauses Bieger von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerkratzte mit einem Gegenstand die rechte Fahrzeugseite und das Heck des Pkws. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 1000 Euro. Unweit hiervon wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Renault wurde ebenfalls auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich ebenfalls auf ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet hier um Hinweise aus der Bevölkerung.Hinweise an die PI Obernburg unter Tel. 06022/629-0

mci / Quelle: Polizei Obernburg