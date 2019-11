Wörth: Auto geklaut

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Gelände eines Autoverkäufers einen Pkw Audi RS 6 entwendet. Das graue Fahrzeug war mit der Front zur Fahrbahn, unmittelbar neben dem Gehweg, zu Verkaufszwecken abgestellt. Es wurde von mehreren Tätern, die sich am Pkw zu schaffen machten, vom Betriebsgelände gefahren. Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 17.00 Euro. Bereits im Februar war vom Gelände des Autohändlers ein hochwertiger Pkw entwendet worden.

Zugkontrolle

Sulzbach: Zwei Betäubungsmittelkonsumenten sind am Sonntag Abend gegen 23.50 in der Regionalbahn von Aschaffenburg nach Miltenberg bei einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen worden. Die beiden Fahrgäste waren einer Streife im Zug aufgefallen, da sie scheinbar kurz vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatten. Bei ihrer Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten bei den beiden Fahrgästen jeweils eine geringe Marihuana sicher.

Autos aufgebrochen

Elsenfeld/Großwallstadt: Unbekannte haben am Sonntag zwei Pkw aufgebrochen. In Elsenfeld erbeuteten sie über Mittag aus einem grauen Pkw Peugeot, der am Parkplatz am Eichelsbacher Weg, Höhe Fuchsbau abgestellt war, die Geldbörse.

Auf dem Flurbereinigungsweg drangen Unbekannte am Sonntag Nachmittag gegen 16.20 Uhr auf nicht bekannte Art in einen Höhe Bildstock Großwallstadt geparkten Pkw ein. Die Täter bemerkten in dem Fahrzeug eine zurückgelassene Handtasche und erbeuteten hieraus die Geldbörse mit knapp 100 Euro Bargeld und diversen Scheckkarten.

„Abschleppunfall“

Niedernberg: Einen recht kuriosen Unfall haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag in der Römerstraße in Niedernberg aufgenommen. Eine Niedernbergerin wollte hier mit ihrem Pkw aus einer Parklücke ausfahren. Die Dame rangierte hierbei und fuhr dann aus der Parklücke aus. Sie staunte nicht schlecht, als ca. 300 m nach Fahrtbeginn ein Anhänger hinter ihrem Fahrzeug nach rechts „ausscherte“ und auf einen am Straßenrand geparkten Pkw prallte. Bei der Nachschau stellte sich heraus, dass die Niedernbergerin beim Rangieren in der Parklücke einen hinter ihrem Fahrzeug abgestellten Anhänger angehängt und mitgenommen hatte. Da sich dieser nicht richtig an der Anhängerkupplung festgemacht hatte, löste der Hänger die „unerwünschte Verbindung“ und machte sich wieder selbstständig. Beim Aufprall auf den geparkten Pkw verursachte der Anhänger erheblichen Sachschaden von insgesamt ca. 3000 Euro.

Auto verkratzt

Erlenbach/Klingenbergerstraße: Unbekannte haben am Samstag Abend, zwischen 18.40 und 21.50 Uhr am Parkplatz der „Werft“ einen dort geparkten VW Golf beschädigt. Der Fahrer des VW hatte seinen Golf während des Gaststättenbesuchs geparkt und stellte bei der Heimfahrt eine große Delle im rechten Kotflügel und diverse Kratzer im vorderen Stoßstangenbereich fest. Vom Unfallverursacher fehlt leider jegliche Spur.

Polizeiinspektion Obernburg