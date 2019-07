Wörth: 44-jährige Kleinkradfahrerin übersehen - verletzt ins Krankenhaus

Hierbei übersah er offenbar eine von hinten kommende 44-Jährige, die mit ihrem Kleinkraftrad die Straße entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 44-Jährige samt Kleinkraftrad zu Boden stürzte und sich am Knie verletzte. Sie wurde zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 700 €.

Mauer angefahren

Niedernberg - Im Tatzeitraum von Montag bis Freitag wurde in der Ilbenstraße eine Gartenmauer angefahren und hierdurch beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf etwa 500 € belaufen. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Verwechslung der Gänge verursacht Sachschaden

Obernburg a. Main - Am Samstagvormittag verwechselte offenbar ein 82-jähriger Mann beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang. Der Pkw, Mercedes, prallte deshalb mit quietschenden Reifen in einen Zaun. Als der Mann schließlich den Rückwärtsgang fand, kollidierte er beim Rückwärtsfahren erneut mit einem geparkten Pkw, Kia. Sowohl am Zaun, als auch an beiden Pkw, entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Gesamthöhe dürfte sich auf etwa 8300 € belaufen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich weiterhin eine 78-jährige Frau als Beifahrerin in dem Mercedes. Sie erlitt einen leichten Schock. Verletzt wurde niemand.

Polizei Obernburg/mkl