Wochenende der Aufmerksamkeit: Drei Vorbilder für uns alle

Was sich unter dem Motto „Wochenende der Hilfsbereitschaft und Aufmerksamkeit“ zusammenfassen ließe. Denn drei Fälle haben gezeigt, dass in unserer Gesellschaft eben nicht alle Menschen sich nur um sich kümmern, wie es so häufig moniert wird.

Da wäre vor allem eine 16-Jährige, die sich im Aschaffenburger Hauptbahnhof als Streitschlichterin betätigte. Sie schlug ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg am Samstag ins Gesicht. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nach eigenen Angaben nun wegen Körperverletzung. Das Mädchen wollte in der Empfangshalle des Aschaffenburger Hauptbahnhofes den lautstarken Streit zwischen einem Pärchen schlichten. Dabei kam sie so zwischen die Fronten, dass der Mann sie mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Zum Glück erwischte ihn dank Zeugenhinweisen – wieder Menschen, die eben nicht weggesehen haben – wenig später die Bundespolizei und gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung. Im Polizeibericht wird das »couragierte und tapfere Mädchen« zurecht gelobt. Obwohl es sicher manche geben wird, die sagen: „Selbst schuld, hätte sie sich halt nicht eingemischt.“

Ausgesprochen umsichtig hat auch ein Mann in Groß-Umstadt reagiert, der wohl einen Einbruch verhinderte. Nach Angaben der Polizei bemerkte er am Samstag gegen 23 Uhr zwei Männer auf dem Nachbargrundstück in der Straße »Auf dem Berg«. Diese versuchten, den Rollladen zu beschädigen, um an das dahinterliegende Fenster zu gelangen. Nachdem die Täter den wachsamen Mann bemerkten, flüchteten sie sofort in Richtung Oberendstraße. Für die Pressestelle der Polizei in Darmstadt ist der Mann ein Musterbeispiel nach dem Motto „Vorsicht wachsamer Nachbar“.

Schließlich hat am Sonntag auch eine Klingenbergerin große Umsicht bewiesen. Dank ihrer Hilfe konnte ein Mountainbikefahrer nach einem Unfall in Wörth schnell in die Klinik gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 53-Jährige gegen 15.55 Uhr im Waldgebiet Kohlplatte mit seinem Rad. Dabei zog er sich leichtere Verletzungen zu und machte sich zu Fuß schiebend auf den Weg aus dem Wald heraus. Dort traf der Verletzte die Klingenbergerin mit ihrer Familie. Diese forderte mit ihrem Handy medizinische Hilfe an, vereinbarte mit den Rettern einen Treffpunkt und lotste die Einsatzkräfte von BRK und Polizei dann von dort zu dem Verletzten. »Ohne die Hilfe der sich vorbildlich verhaltenden Ersthelferin hätten die Einsatzkräfte den Verletzten nur schwer in dem weitläufigen Waldgebiet finden können«, lobt die Polizei.

Nehmen wir uns also die drei oben genannten zum Vorbild, schauen wir hin statt weg. Und machen wir so unsere Gesellschaft etwas lebenswerter. Jeden Tag.

Ralph Bauer