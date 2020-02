Wintereinbruch in Marktheidenfeld: Einsatzkräfte bis nach Mitternacht beschäftigt

Die Feuerwehr Marktheidenfeld war bis nach Mitternacht mit mehr als 20 Einsätzen beschäftigt. Zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn hatten sich zahlreiche Laster festgefahren und zum Teil quer gestellt und brachten so den Verkehr auf der BAB 3 vollständig zum Erliegen. Bis nach Mitternacht waren die Einsatzkräften der Feuerwehren Altfeld und Marktheidenfeld und des Technischen Hilfswerkes Marktheidenfeld in Zusammenarbeit mit zahlreichen Streu- und Räumfahrzeugen der Autobahnmeisterei damit beschäftigt, die Fahrbahn freizuräumen und festgefahrene Laster abzuschleppen. Ab 23:30 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

Daruber hinaus hatten sich im Bereich der Anschlussstelle Marktheidenfeld sowie des Altfelder Industriegebietes mehrere Laster festgefahren und blockierten die Straßen. Immer wieder rutschten dabei Laster in den Graben und mussten von den Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk gesichert und befreit werden.

Daruber hinaus hielten zahlreiche Bäume der Schneelast nicht stand und blockierten die Straßen. Die Feuerwehren Ansbach, Billingshausen, Bischbrunn, Erlenbach, Hafenlohr, Hasloch, Kreuzwertheim, Marktheidenfeld, Michelrieth, Oberndorf, Röttbach, Schollbrunn, Steinmark, Wiebelbach und Windheim waren im Einsatz, um umgesturzte Bäume zu beseitigen. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

Feuerwehr Marktheidenfeld