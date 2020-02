Wintereinbruch: Verkehr lief erst gegen 1 Uhr wieder regulär

An den bekannten Steigungsstrecken im Spessart hatten sich mehrere Lastkraftwagen festgefahren. Diese mussten mit Hilfe von Räum- und Rettungsfahrzeugen freigeschleppt werden. Aus diesem Grund bildete sich ein mehrerer Kilometer langer Rückstau bis über die Anschlussstelle Marktheidenfeld hinaus. Die üblichen Umfahrungsstrecken waren in kurzer Zeit ebenfalls überlastet. Hier hingen weitere Lkws fest. Gegen 1 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen. Die Autobahnmeisterei war mit einem Großaufgebot von Räumfahrzeugen im Einsatz. Ebenso waren das THW und die örtlichen Feuerwehren mit starken Kräften vor Ort.



Trotz der widrigen Straßen- und Wetterverhältnisse kam es im Berichtszeitraum auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain insgesamt lediglich zu drei einfach gelagerten Verkehrsunfällen. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 12.500 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch die Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.

vd/VPI Aschaffenburg