Das Tier überlebte den Zusammsenstoß laut Mitteilung der Polizei nicht. An der Front des Kleintransporters entstanden rund 1500 Euro Schaden.

EC Karte verschwunden

Alzenau. Eine 38-Jährige Frau verlor am Montagabend gegen 19.15 Uhr bei einem Einkauf in einem Supermarkt in der Brentanostraße ihre EC-Karte. Als sie dies wenig später bemerkte, war die Karte spurlos verschwunden.

Hinweise an die Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/mm