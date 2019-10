Wildunfall in Karlstein

Am Dienstagmorgen um 06.30 Uhr erfasste ein VW-Fahrer auf Höhe der Bushaltestelle Zeche Gustav ein Reh. Der Schaden am Wagen wird auf 500 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Mömbris-Fronhofen. Bei einer Unfallflucht in Fronhofen entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Um 17.15 Uhr war ein Lkw-Fahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gegen eine Straßenlaterne gestoßen und hatte diese verbogen. Trotz des entstandenen Schadens fuhr der Lkw weiter. Da das Kennzeichen des flüchtigen Verursachers bekannt ist, sollte der Fahrer zu ermitteln sein.

Reifen beschädigt

Schöllkrippen. Am Dienstag bemerkte ein Toyota-Besitzer einen platten Reifen. Die Beschädigung stammte von einem Nagel, der im Reifen steckte. Der Pkw war zwischen 07.30 und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz der Mittelschule abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau