Wildunfall in Kahl - Zusammenstoß mit Wildschwein

Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt.

Kahl: Mercedes angefahren und abgehauen

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr wurde eine Mercedes, der auf einem Parkplatz in Emmerichshofen abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug im Frontbereich angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden von 2.000 Euro.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Wasserlos

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 16 Uhr kam es an der Einmündung Schlosshof/Bezirksstraße zu einem Vorfahrtsunfall. Um 16 Uhr bog ein 38-jähriger Opel-Fahrer vom Schlosshof nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Bezirksstraße abbiegen. Dabei übersah er den Toyota einer 75-jährigen Frau, die nach links in die Schafsgasse abbog, so dass es zu einer leichten Kollision kam. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 500 Euro.

Andreaskreuz in Alzenau angefahren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 08.30 Uhr beschädigte ein 18-jähriger Audi-Fahrer beim Rangieren in der Straße An der Burg das dortige Andreaskreuz. Fazit: 500 Euro Schaden am Pkw und 250 Euro an dem Schild.