Wildunfall in Alzenau

Ein BMW-Fahrer in der Märkerstraße hat am Montag um 19 Uhr, ein Reh erfasst. Das Auto ist minimal im Frontbereich beschädigt worden. Aufgrund dieses Wildunfalls kam es wenig später zu einem Auffahrunfall. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer, der von Kälberau in Richtung Alzenau fuhr, musste eine Vollbremsung einleiten, da das verletzte Reh über die Straße lief. Dies bemerkte eine nachfolgende 56-jährige Audi-Fahrerin zu spät und fuhr dem BMW auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden summiert sich auf 4.000 Euro.

Mann angefahren - Zeugen gesucht

Schöllkrippen: Bei einem Verkehrsunfall in der Laudenbacher Straße wurde am Montagnachmittag ein 35-jähriger Mann leicht verletzt. Der 35-jährige wollte mit seinem Skoda um 17.45 Uhr zunächst von Kundenparklatz der Sparkasse auf die Laudenbacher Straße fahren. Von rechts aus der Laudenbacher Straße wollte ein grauer Daimler in den Parkplatz abbiegen. Der Daimler-Fahrer, ein älterer Mann, fuhr auf den Skoda zu und stellte sich daneben, obwohl er jederzeit in den Parkplatz hätte fahren können. Der unbekannte Mann forderte den Skoda-Fahrer auf, wegzufahren. Dieser wollte den Mann ansprechen, stieg dazu aus und stellte sich neben den Daimler. Der Daimler-Fahrer fuhr aber los und erwischte den 35-Jährigen am Knie und mit dem Seitenspiegel am linken Arm. Der unbekannte Daimler-Fahrer fuhr dann auf den Kundenparkplatz und verschwand. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige eine kleine Schürfwunde am Knie. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Delikte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

stru/ Quelle: Polizei Alzenau