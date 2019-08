Wildunfall bei Gemünden

Am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 in Fahrtrichtung B 27. Im Bereich der beiden Einfahrten nach Adelsberg querte ein Reh die Fahrbahn. Der Golf-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier, welches vor Ort verstarb. Der Sachschaden am Auto wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Illegale Müllablagerung

Burgsinn. Am Donnerstag wurde eine illegale Müllablagerung vor den Recyclingcontainern am Pennymarkt in Burgsinn festgestellt. Unter anderem wurden dort ein grüner Reisekoffer und Teppichreste aufgefunden. Die Polizeistation Gemünden ermittelt wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeistation Gemünden