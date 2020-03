Wildunfälle in Alzenau und Mömbris

Gegen 20.45 Uhr, am Donnerstag, stieß ein Audi-Fahrer in der Freigerichter Straße mit einem Reh zusammen. Dabei entstand an dem Audi ein Schaden von 1.000 Euro.

Mömbris: Ein Skoda-Fahrer, der am Donnerstag gegen 22.15 von Mömbris in Richtung Johannesburg fuhr, erfasste frontal ein Reh. Der Skoda wurde bei dem Zusammenstoß im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beträgt 1.000 Euro.

Fehler beim Ausparken

Bei einem Verkehrsunfall in Alzenau in der Dieselstraße, entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 1.000 Euro. Um 08.45 Uhr hatte ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer beim Rückwärtsausparken einen geparkten Ford touchiert.

Kahl am Main: Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin beschädigte am Donnerstagmorgen um 10.15 Uhr ebenfalls beim Rückwärtsausparken in der Richard-Wagner-Straße einen abgestellten Opel. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 500 Euro.

Ladendiebstahl

Alzenau: Ein 28-jähriger Mann entwendete am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Emmy-Noether-Straße Waren im Wert von 4 Euro. Der Mann war um 14 Uhr von einem Angestellten beobachtet worden, wie er die Waren eingesteckt hatte. Als er den Laden, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, wurde er von dem Mann angesprochen. Der 28-Jährige suchte sein Heil allerdings in der Flucht, wobei er einen Teil der entwendeten Ware zurückließ. Über einen Begleiter des Flüchtigen konnten seine Personalien ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Beschädigung durch Graffiti

Mömbris-Schimborn: In den Faschingsferien wurde ein Gebäude der Mittelschule im Kapellenweg mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Geringe Menge Marihuana sichergestellt

Kahl am Main: Um 19.45 Uhr am Donnerstagabend, kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei einen 41-jährigen Mann am Bahnhof in Kahl. Dabei kam eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurde. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Versuchter Einbruch in Firma

Alzenau: Ein Unbekannter versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstage in eine Firma in der Siemensstraße einzubrechen. Der Täter hatte an einer Eingangstür auf der Rückseite des Bürogebäudes gehebelt, war aber bei seinem Vorhaben, in die Räume einzudringen, gescheitert. Der Sachschaden blieb gering. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

stru/ Quelle: Polizeiinspektion Alzenau