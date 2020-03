Wildschwein und Reh bei Verkehrsunfällen umgekommen

Es rannte am späten Abend auf die Mechenharder Straße zwischen Mechenhard und Erlenbach, direkt vor einen Ford. Den Anstoß überlebte das Tier nicht. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Das gleiche Schicksal ereilte ein Reh, das am Samstagabend zwischen Soden und Sulzbach auf die Fahrbahn hüpfte. Es wurde von einem Renault erfasst und erlag seinen Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro.

In Schlangenlinien unterwegs

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Durch starke Schlangenlinien hatte der Fahrer eines 6er BMW auf sich aufmerksam gemacht. Er war in der Nacht zum Sonntag auf der B 469 unterwegs. In Elsenfeld konnte das Fahrzeug dann angehalten werden. Beim Fahrer wurde eine starke Alkoholfahne bemerkt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,60 mg/l. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt

Spiegel beschädigt und davon gefahren

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg. Am vergangenen Donnerstag ereignete sich eine Unfallflucht in der Hauptstraße. Die Fahrerin eines VW Polo hatte ihr Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 31 um 15 Uhr für nur 10 Minuten abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, wiesen der Spiegel auf der Fahrerseite und die Türe jeweils einen Streifschaden auf. Der Unfallverursacher ist bisher unbekannt.



Gegenverkehr geschrammt

Sulzbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr kam es am Samstagmorgen auf der Staatsstraße bei Sulzbach. Der Fahrer eines Suzuki war zu weit nach links geraten und dabei an einem entgegenkommenden Kleintransporter entlang geschrammt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich auf 3000 Euro.

Polizei Obernburg/mkl