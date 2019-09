Wildsau verursacht drei Unfälle - zwei Verletzte

Am Mittwochabend kam es auf der B 26 auf Höhe Neuendorf zu einem Wildunfall mit einer Wildsau. Ein 18-jähriger erfasste die querende Wildsau mit seinem Auto.

Nach dem Anstoß taumelte die Wildsau weiter über die Fahrbahn und wurde nochmals von einem entgegenkommenden Autofahrer erfasst. Aufgrund der beiden Unfälle, bremste ein weiterer Fahrer ab. Der nachfolgende Autofahrer erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Wagen auf. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei verletzt.

Ein zufällig vorbeifahrendes Rettungswagenteam hielt an und versorgte die Verletzten. Ein Transport ins Klinikum war nicht not-wendig. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen von insgesamt 18.000 Euro. Die Fahrbahn musste für zwei Stunden halbseitig gesperrt werden.

Zwei weitere Unfälle mit Wildschweinen

Im Bereich Wiesthal und Lohr kam es am Mittwochabend noch zu zwei weiteren Unfälle mit Wildschweinen. Hierbei entstand weiterer Sachschaden an den beiden Pkw in Höhe von etwa 4000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Lohr