Wilde Verfolgungsjagd durch Kleinwallstadt

Verfolgungsfahrt unfallfrei beendet-Kennzeichendieb und Tankbetrüger gestoppt Kleinwallstadt

Eine Streife hatte zunächst im Bereich des „Blauen Wunders“ einen silbernen Ford Focus im Gegenverkehr gesichtet, der mit entwendeten Kennzeichen ausgestattet war. Nachdem die Streife ihr Fahrzeug wenden konnte, gelang es ihr, den verdächtigen Ford auf der Staatstraße nach Kleinwallstadt wieder aufzunehmen und zu verfolgen. Der Ford-Fahrer verhielt sich zunächst unauffällig, ignorierte dann aber die Anhaltezeichen. Am Ortseingang Kleinwallstadt, bei der dortigen Hessol-Tankstelle, machte er schließlich Anstalten zum Anhalten, gab dann aber Vollgas und versuchte, das verfolgende Streifenfahrzeug abzuhängen. Der Ford Focus flüchtete mit Vollgas in die Wiesenstraße und von dort am Mainufer auf der Fährstraße mainaufwärts. Die Geschwindigkeit hierbei betrug teilweise 100 km/h. Von hier bog er mehrfach unvermittelt in die engen und unübersichtlichen Seitenstraßen ab und versuchte, das verfolgende Streifenfahrzeug abzuhängen. Mehrere in die Fahndung eingebundene Streifenfahrzeuge riegelten die Kleinwallstädter Altstadt ab. Nach mehreren Abbiegemanövern befuhr der halsbrecherisch fahrende Focus-Fahrer die Marktstraße in Richtung Römer. Hier musste ein entgegenkommendes silbernes Auto massiv abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Nachdem der Flüchtende nach links in die Rathausgasse einfuhr, die bereits von einem Streifenfahrzeug blockiert wurde, konnte er angehalten und festgenommen werden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der junge Fahrer die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen entwendet hatte. Mit dem Auto hatte er am gleichen Tag in Hessen einen Tankbetrug begangen. Der Ford-Fahrer wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Glücklicherweise kam bei der wilden Verfolgungsfahrt durch die engen Kleinwallstädter Gassen und entlang des Mainufers niemand zu Schaden. Die Polizei Obernburg bittet Auto-Fahrer oder Fußgänger, die durch den Ford behindert oder gefährdet wurden, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere der Fahrer eines silbernen Autos, der im Bereich der Marktgasse/Römer im Gegenverkehr gefährdet wurde, wird gebeten, sich zu melden.

Im Kreisverkehrsplatz gelandet: Elsenfeld, St 2309

Am Rücker Kreisverkehrsplatz ist am Dienstag früh gegen 3.20 Uhr ein BMW-Fahrer verunfallt. Der Kleinheubacher war vom Elsenfelder Stachus kommend auf der Umgehungsstraße Richtung Kleinwallstadt unterwegs. Der BMW-Fahrer fuhr augenscheinlich mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit, denn er erkannte den Kreisverkehrsplatz nach Rück zu spät. Als er das „Hindernis“ bemerkte, war es leider schon zu spät. Nach einer Vollbremsung mit gut 40 Metern Bremsspur rutschte der BMW auf den mit Weinreben bepflanzten Kreisel und blieb dort beschädigt liegen. Nach der Bergung des Autos musste die Feuerwehr und Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden.

Vorrang missachtet - Zwei Leichtverletzte: Erlenbach, Miltenberger Straße

An der Kreuzung Miltenberger/Münchner Straße hat es am Montag Abend gekracht. Zur Unfallzeit wollte ein von Elsenfeld kommender Opel-Fahrer nach links in die Münchner Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorrangigen, ihm entgegenkommenden Fiat. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und wurden hierbei derart beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben. Die beiden Fahrer in den Fahrzeugen wurden durch die Wucht des Aufpralles leicht verletzt und ins Erlenbacher Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden, die Autos wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand Sachschaden von über 6000 Euro.

Vom Dach gestürzt und schwer verletzt: Eisenbach

Bei Reinigungsarbeiten an einer Solaranlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Bachstraße ist am Montagmittag gegen 13.10 Uhr ein 21-jähriger Arbeiter verunfallt. Der junge Mann vorschriftswidrig ohne Sicherung auf das regennasse Dach gestiegen, um dort seine Reinigungsarbeiten durchzuführen. Hierbei rutschte er ab und fiel aus circa neun Meter Höhe in die Tiefe. Hierbei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste, nach Durchführung der Erstversorgung durch das BRK, von einem Rettungshubschrauber in eine BG-Klinik geflogen werden.

Ladung verloren: Obernburg, B 469

Ein Laster-Fahrer hat am Montagfrüh gegen 07.40 Uhr auf der B469 Höhe Obernburg einen Teil seiner Ladung verloren. Von dem Laster des Baumarktes waren mehrere weiße Kunststoffschienen auf die Fahrbahn gefallen. Diese wurden von einem VW Golf überfahren. Dieser wurde hierbei leicht beschädigt. Während der Bergung kam es auf der Kraftfahrstraße zu erheblichen Behinderungen.

