Wiesthal: 26-Jähriger mit Alkohol am Steuer

Am Dienstagnachmittag wurde im Rahmen einer allgemeinen Alkoholkontrolle ein 26-jähriger VW-Fahrer in Wiesthal angehalten und kontrolliert. Nachdem Alkoholgeruch bei dem jungen Mann festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 1,02 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige erstattet. Die weiteren Recherchen ergaben, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch diesbezüglich wurde Anzeige erstattet.

Heckscheibe eingeschlagen

Lohr-Steinbach: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einem in der Lohrer Straße geparkter schwarzer VW-Touran die Heckscheibe von bisher unbekannten Täter eingeschlagen. Als Tatmittel konnte ein Holzstück sichergestellt werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.

kev/Polizei Lohr