Wiesenbrand in Schneeberg schnell gelöscht

Aus bislang unbekannter Ursache standen etwa fünf Quadratmeter in Flammen, die jedoch schnell durch die Freiwilligen Feuerwehren von Schneeberg und Amorbach gelöscht werden konnten.

Unfallflucht dank Zeugenhinweise geklärt

Stadtprozelten. Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine zunächst unbekannte Opel-Fahrerin in der Hauptstraße gegen einen geparkten Lkw Daimler und beschädigte diesen im Bereich des Kotflügels auf der Beifahrerseite. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr die Unbekannte weg. Dank einer aufmerksamen Zeugin, welche sich das Kennzeichen notiert hatte, konnte eine 48-Jährige rasch ermittelt werden. Sie muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Weitere Unfallflucht

Bürgstadt. Im Tunnel, auf der Staatsstraße 2309 zwischen Bürgstadt und Großheubach kam es am Donnerstag im Begegnungsverkehr mit einem unbekannten Autotransporter und einem Lkw Peugeot zu einer Kollision beider Fahrzeugspiegel. Der Fahrer des Autotransporters hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg