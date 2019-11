Wiesbaden: Frau in S-Bahn sexuell belästigt

Als die junge Frau im Hauptbahnhof Wiesbaden in die S-Bahn einstieg, setzte sich bei der Abfahrt der Täter ihr gegenüber, öffnete seine Hose und fing an sich selbst zu befriedigen. Im Bahnhof Mainz Kastell verließ er dann die S-Bahn.

Die abschließenden Ermittlungen hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen. Hierzu werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Täter geben können. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können Hinweise der Bundespolizei in Frankfurt am Main gemeldet werden.

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main