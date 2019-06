Wieder eine Flucht mit E-Scooter in Wörth

Das Fahrzeug hatte kein erforderliches Versicherungskennzeichen. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Erlenbach versuchte zunächst zu flüchten, als er die Polizei bemerkt, konnte jedoch in der Rathausstraße angehalten werden. Anschließend versuchte er erfolglos seine Flucht zu Fuß fortzusetzten. Er wurde jedoch von einem Beamten eingeholt und konnte festgehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter keinerlei Typengenehmigung oder Betriebserlaubnis hat und so nicht im Straßenverkehr geführt werden durfte. Ab einer bauartbestimmten Geschwindigkeit von 6 km/h bedarf dieser zudem eine Haftpflichtversicherung in Form eines Versicherungskennzeichens, welche nicht vorlag. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Der junge Mann verfügt darüber hinaus über keine Fahrerlaubnis, weshalb der E-Scooter zunächst sichergestellt wurde. Mittels TÜV-Gutachten wird geklärt, ob gegen ihn zusätzlich ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet werden muss.

Mit zu viel Alkohol Auto gefahren: Klingenberg

Am Mittwoch, gegen 2.35 Uhr, wurde in der Rathausstraße in Klingenberg ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Gutenborn mit seinem Auto zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft feststellen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,30 mg/l. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiinspektion Obernburg verbracht. Der dort durchgeführte, gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 0,29 mg/l. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Zu schnell in die Auffahrt zur Bundesstraße gefahren: Niedernberg

Am Dienstag, um 20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Eschau mit seinem Auto die Staatstraße 2313 aus Richtung Großostheim kommend in Richtung Niedernberg. Er wollte anschließend nach rechts auf die B469 in Richtung Miltenberg auffahren. Auf Grund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit kam er jedoch nach links von der Fahrspur ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierbei riss er eine auf der Verkehrsinsel befindliche Warnbarke um und beschädigte sein Auto so stark, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Ihn erwartet nun eine Bußgeldanzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

