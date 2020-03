Wiebelbach: 85-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Unfall mit 1 Leichtverletztem und hohem Sachschaden Wiebelbach/Lkr. Main-Spessart

Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Donnertagvormittag, gegen 10.00 Uhr, auf der Fahrt von Wiebelbach, in Richtung Kreuzwertheim, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr gekracht. Dabei wurde der Rentner leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 €. Der Rentner war mit seinem Auto auf der Kreisstraße 32 unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf das Bankett. Beim Versuch den Wagen auf der Straße zu halten, lenkte er wohl zu hart und schleuderte nach links auf den Gegenfahrstreifen. Dort prallte er seitlich in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Daimler wurde dort abgewiesen und landete rechts im Straßengraben. Glücklicherweise zog sich der Rentner nur ein Schleudertrauma zu. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden, der vorläufig auf rund 45.000 € geschätzt wird. Ein Abschleppdienst musste die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abschleppen.

stru/ Quelle: Polizei Marktheidenfeld