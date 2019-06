Wie ein verlorener Wohnungsschlüssel in einen nächtlichen Polizeieinsatz in Miltenberg mündet

Dort hatte ein Anwohner das Klirren einer Fensterscheibe vom Nachbargrundstück gehört und die Polizei informiert. Ein Einbruch? Schnell eilten mehrere Polizeistreifen zu dem Haus. Dort ermittelten die Beamten laut Polizei folgendes Geschehen:

Ein 22 Jahre alter Bewohner hatte wohl seinen Haustürschlüssel verloren. Was tun? Eine Fensterscheibe einschlagen, um ins Haus zu gelangen. Was den jungen Mann zu dieser doch recht rustikalen Lösung verleitet haben könnte: Er war so betrunken, dass ein Alkoholtest bei ihm nicht möglich gewesen war, sagt die Polizei. mai