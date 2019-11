Widerstand gegen Polizisten in Marktheidenfeld - Beamter verletzt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollte eine Polizeistreife einen Transporter anhalten. Dessen Fahrer machte zunächst den Anschein anhalten zu wollen, indem er nach rechts lenkte. Plötzlich beschleunigte er unvermittelt und versuchte zu entkommen. Er fuhr in die Straße „Am Rathaus“, stoppte auf dem dortigen Parkplatz und flüchtete zu Fuß. Den beiden Polizeibeamten gelang es, den 23-Jährigen zu stoppen und zu Boden zu bringen. Da der Mann immer wieder versuchte, sich der Festnahme zu entziehen, musste er gefesselt werden. Außerdem zeigte der junge Mann typische Anzeichen für einen Drogenkonsum. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme vorgenommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Durch den Vorfall wurde ein Beamter leicht im Gesicht sowie am Arm verletzt. Die Polizei Marktheidenfeld bittet Passanten bzw. Fahrzeugführer, die durch das Fahrverhalten des Mannes eventuell gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Tankbetrug, Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis: Esselbach

Ein Tankbetrug führte zur Aufdeckung weiterer Delikte. Am Donnerstag, gegen 09.30 Uhr, betankte der 24-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz sein Fahrzeug mit Dieselkraftstoff an einer Tankstelle in Esselbach an der Staatsstraße 2312. Anschließend fuhr er weiter, ohne die Tankzeche in Höhe von 38 Euro zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle informierte daraufhin die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, dass zwei Männer mit einem älteren Mercedes mit französischem Kennzeichen ohne zu bezahlen in Richtung Marktheidenfeld davon gefahren seien. Durch eine Polizeistreife wurde das Fahrzeug in der Karbacher Straße in Marktheidenfeld angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten beim Fahrer deutliche, drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein. Im Fahrzeuginneren wurden unter anderem neben einer geringen Menge Marihuana und Haschisch auch ein Einhandmesser, zwei Laptops, drei Handys, ein neues Nivelliergerät, eine Filmkamera sowie diverser Modeschmuck aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Wagen verkehrssicher abgestellt und der Fahrer sowie sein 26-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Männer georgische Staatsbürger sind und in der Nacht von Frankreich eingereist waren. Da der Fahrer außerdem nicht im Besitz eines Ausweises war, hält er sich illegal in Deutschland auf. Des Weiteren wurde festgestellt, dass eines der aufgefundenen Handys aus einem Diebstahl in Frankreich stammt. Mit von der Staatsanwaltschaft Würzburg angeordneten Auflagen wurden die Beiden, nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, in den Abendstunden wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Marktheidenfeld/ienc