Wertheimer Bankmitarbeiter verhindert Enkeltrick

Der 70-Jährige Sohn der 95-Jährigen wollte seiner Mutter behilflich sein und fuhr sofort zur Bank um den Betrag abzuheben. Der Bankangestellte zögerte nicht lange und verständigte die Polizei. Leider kommt es immer wieder zu dem sogenannten "Enkel-Trick", bei dem sich Betrüger als vermeintliche Verwandte das Vertrauen älterer Personen erschleichen und diese um Geld bitten. Die Lage wird meist äußerst dringlich dargestellt und die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Die Polizei rät bei Anrufen zu Misstrauen, bei denen sich die Person nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert. Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen. Sollte Ihnen ein Anruf verdächtig erscheinen, verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.

Raub vorgetäuscht

Boxberg. Wer eine Straftat vortäuscht macht sich selbst strafbar. Über diese Konsequenzen machte sich ein 24-jähriger Mitarbeiter eines Getränkemarktes am Freitag letzter Woche wohl keine Gedanken, als er die Polizei verständigte und mitteilte, dass er soeben ausgeraubt wurde. Der junge Mann behauptete, dass ein Unbekannter in den Laden kam und mit vorgehaltenem Messer Geld forderte. Der 24-Jährige übergab die kompletten Tageseinahmen und konnte beobachten, dass der Täter aus dem Getränkemarkt heraus und nach links in Richtung Ortsausgang flüchtete. Sofort wurde durch die Polizei eine Fahndung mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten eingeleitet. Im Rahmen der ausgiebigen Ermittlungen verhärtete sich bei den Beamten immer mehr der Verdacht, dass der 24-Jährige den Raub nur vorgetäuscht hatte. Schlussendlich räumte er im Rahmen von Vernehmungen ein, dass er den Raub nur erfunden hatte, da er stark verschuldet ist. Dass er die Polizei angelogen hatte, hat nun für ihn strafrechtliche Folgen.

ves/Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn