Wertheim: Verkehrsunfall wegen medizinischem Notfall

Wegen eines medizinischen Notfalls hat ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer am vergangenen Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Fahrer befand sich auf einem Supermarktparkplatz, als er plötzlich Vollgas gab, einen Halbkreis fuhr und dann mit seinem Pkw gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Opel prallte. Der Mercedes-Fahrer wurde vor Ort durch DRK und Notarzt betreut und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des beschädigten Opels befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in ihrem Wagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn