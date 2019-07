Wertheim: Verkehrsinsel überfahren und überschlagen

Unfall am 3. Juli in Wertheim

Gegen 15.20 Uhr war eine ältere Autofahrerin in ihrem Peugeot mit Vollgas über eine Verkehrsinsel in der Alten Vockenroter Steige gefahren. Ihr Auto krachte durch einen Zaun in einen Garten, überschlug sich dort und blieb auf dem Dach liegen.

Sowohl die Fahrerin als auch ihr Hund mussten von den Rettern aus dem Wrack befreit werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Bis zur Bergung des Fahrzeuges musste die Straße gesperrt werden. Dadurch kam es im gesamten Wertheimer Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen.

vd