Wertheim: Radfahrer stirbt nach Sturz vom Pedelec

Der Mann war Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in Sonderriet auf der Verlängerung des Kirchgrabenweges in Richtung Neunkirchen auf dem Ortsverbindungsweg unterwegs. Ein Autofahrer entdeckte den auf dem Boden liegenden Mann neben dem Fahrrad und führte bis zum Eintreffen der Rettungswagenbesatzung Erste Hilfe Maßnahmen durch. Der Mann verstarb später im Krankenhaus. Ob es sich um einen Unfall handelt oder ein medizinischer Notfall unfallursächlich war, kann momentan noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Auch ein Fremdverschulden durch einen anderen Verkehrsteilnehmer ist nicht auszuschließen.

Die Polizei sucht eventuelle Zeugen die zum Hergang Angaben machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim, Tel.Nr. 09341/60040

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis