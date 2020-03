Wertheim: Gefahren ohne Führerschein

Gegen 22.30 Uhr kontrollierte die Streife den PKW-Lenker auf einer Tankstelle in der Bahnhofstraße da dessen Auto mit drei Personen besetzt war. Die Beamten wollten die Insassen auf das Thema Corona-Virus sensibilisieren und stellten dabei fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun auf eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einstellen.

Lauda-Königshofen/Boxberg-Wölchingen: "Künstler" verursacht vierstelligen Schaden

Mit Graffitis hat ein Unbekannter am Wochenende Wände in Schulen in Königshofen und Wölchingen beschmiert. Der Unbekannte sprühte neben diversen Schriftzügen an beiden Schulen ein Arabisches Wort und "criminel" an die Wände und verursachte insgesamt etwa 2.000 Euro Schaden. Die Taten fanden zwischen Samstag und Montag an der Realschule im Kirchweg in Boxberg-Wölchingen und zwischen Freitag und Montag an der Turmbergschule in der Bodelschwinghstraße in Königshofen statt. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefonnummer 09343 62130, zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis