Wertheim: Frau bedroht und Polizist verletzt

Eine Streife war gegen 22 Uhr wegen einer Auseinandersetzung gerufen

worden. Ein 36-Jähriger bedrohte seine Lebensgefährtin mit einem Messer und ging die Frau körperlich an. Da der Mann äußerst aggressiv agierte und einem erteilten Verweis aus der Wohnung mehrfach nicht nachkam, musste er in Gewahrsam genommen werden. Auch hiergegen sperrte sich der Mann mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Am Ende waren vier

Beamte nötig um den Mann zur Räson zu bringen. Er verbrachte die Nacht in der Zelle.

Mosbach: Räuber ausgetrickst

Ein 21-Jähriger war Donnerstagnacht auf dem Nachhauseweg als eine Gruppe Unbekannter ihn um sein Geld bringen wollte. Gegen 22.40 lief der Mann durch den Elzpark in Mosbach, wo er auf drei junge Männer traf. Man kam ins Gespräch und die Gruppe lief mit dem Studenten über die Fußgängerbrücke in Richtung der Straße "An der Bachmühle". Hier kesselten die Unbekannten den 21-Jährigen ein und verlangten Geld von ihm. Als dieser die Situation im Gespräch klären wollte verpasste ihm der Rädelsführer unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf. Der

Angegriffene nutzte darauf einen Trick um zu entkommen. Er teilte den Tätern mit, kein Geld dabei zu haben und dieses erst am Automaten holen zu müssen. Die Männer gingen darauf ein und ließen den Studenten vorauslaufen, woraufhin dieser die Beine in die Hand nahm und flüchtete.

Die Angreifer werden als sündländische Typen beschrieben, alle etwa 1,75 Meter groß und eher stämmig. Der Rädelsführer trug einen Vollbart, die anderen beiden einen Dreitagebart.

Zeugen, die die drei beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Nummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Wertheim: Unfall gebaut und geflüchtet

Rund 2.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Wertheim. Ein 42-Jähriger hatte in der Zeit seinen Toyota in der Straße "Mittlere Flur" neben der Einfahrt zum Lehrerparkplatz des anliegenden Gymnasiums geparkt.

Als er am Donnerstag gegen 7.40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam entdeckte er Beschädigungen am linken hinteren Kotflügel. Wahrscheinlich war ein Unbekannter mit seinem Wagen beim Ausfahren aus dem Lehrerparkplatz oder bei einem missglückten Rangiervorgang an dem Toyota hängen geblieben. Danach entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Vorgang beobachten konnten. Hinweise werden unter der Nummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim erbeten.

vd/Polizei Heilbronn