Wertheim: Einbrecher steigen in Sportheim ein

Einbrecher stiegen zwischen Samstag und Donnerstag in ein Sportgelände in der Straße "Neue Vockenroter Steige" in Wertheim ein. Vermutlich über eine Tür an der Rückseite des aktuell in Renovierung befindlichen Sportheims gelangten die Täter ins Innere. Im Gebäude wurden alle Räume durchsucht und Werkzeuge, ein Stromgenerator sowie persönliche Gegenstände entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher mit einem Fahrzeug am Tatort waren, um das schwere Diebesgut abzutransportieren. Da der Weg entlang des Sportgeländes vermehrt von Spaziergängern genutzt wird, hofft die Polizei auf Zeugen, die dort im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr verdächtige Personen oder ein auffälliges Fahrzeug beobachten konnten. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

kev/Polizei Heilbronn