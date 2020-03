Wernfeld: Verteilerschrank angefahren und geflüchtet

Ein Stromverteiler ist am vergangenen Freitag, im Zeitraum von 07.00 bis 13.30 Uhr, in Wernfeld (Ecke Wernleite/Adolphsbühlstraße) angefahren und stark beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Nach Spurenlage muss es sich beim Verursacher um ein größeres Fahrzeug, gegebenfalls um einen Laster, gehandelt haben. Der Fahrer hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher Tel. 09351/97410.

Straßenlampe touchiert

In Gemünden hat am frühen Sonntagnachmittag ein 82-jähriger Autofahrer rückwärts aus einem öffentlichen Parkplatz in der Plattnersgasse ausgeparkt. Hierbei ist er leicht gegen eine Straßenlaterne gestoßen, welche hierdurch beschädigt worden ist. Am VW Touran ist ein Sachschaden in Höhe von 250,- Euro entstanden. An der Laterne wird der Schaden auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Angler ohne Berechtigungsschein

Gräfendorf: Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag beim Angeln an der Schondra entdeckt worden. Als er durch ein Mitglied des Angelsportvereins nach seinem Berechtigungsschein gefragt worden ist, hat er diesen beleidigt. Wie sich herausgestellt hat, besitzt der 31-Jährige zwar einen Angelschein, verfügt aber über keine Berechtigung zum Angeln in der Schondra. Gegen ihn wird Anzeige wegen Beleidigung und Fischwilderei erstattet.

Beim Rangieren geparkten Pkw angefahren

In Gemünden ist es in der Nacht zum Sonntag in der Straße „Schöne Aussicht“ zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken gekommen. Dies hat eine größere Streitigkeit zwischen den Unfallbeteiligten und Anwohnern ausgelöst. Die Streitigkeit ist schnell durch die eintreffende Polizei geschlichtet worden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 100,- Euro.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Die Fahrerin eines grauen Opel Meriva wollte am Samstagnamittag, gegen 16 Uhr, auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes in der Würzburger Straße in Gemünden, rückwärts ausparken. Hierbei ist sie gegen einen blauen Skoda gestoßen. Die Fahrerin ist anschließend ausgestiegen, hat den Schaden begutachtet und ist geflüchtet. Der Vorfall ist von einem Zeugen beobachtet worden, welcher sich das Kennzeichen notieren konnte. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000,- Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Wildunfälle

In Gemünden ist am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld in Richtung Hofstetten gefahren und hat ein die Straße querendes Reh erfasst. Das Wild ist durch den Aufprall getötet worden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000,- Euro.

Gräfendorf: Gegen 18.40 Uhr ist eine 49-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 17 von Weickersgrüben nach Michelau gefahren, als ein Reh über die Fahrbahn gelaufen und von ihrem Auto erfasst und getötet worden ist. Der Schaden am Seat wird auf etwa 1.000,- Euro geschätzt.

Verkehrszeichen angefahren

Wernfeld: Gegen 18.45 Uhr am Freitag ist ein 50-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsrangieren in der Karlstadter Straße gegen ein Verkehrszeichen gestoßen und hat das Schild leicht beschädigt. Der Sachschadenliegt bei etwa. 200,- Euro.

An Hausecke hängen geblieben

Burgsinn: Gegen 18.10 Uhr am Freitag ist der 38-jährige Fahrer eines Langholz-Laster mit Anhänger, die Altenburgstraße ortseinwärts gefahren. Kurz vor der Einmündung zur Fellener Straße musste er aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos über die Gegenfahrspur ausweichen. Hierbei ist er mit zwei Rungen seiner Ladefläche an der Ecke eines Wohnhauses hängen geblieben. Der Schaden beträgt etwa 600,- Euro.

stru/ Quelle: Polizei Gemünden