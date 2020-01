Werkzeugmaschinen aus Firmenbus in Marktheidenfeld entwendet

Der weiße Mercedes Sprinter war in der besagten Zeit in der Fichtenstraße abgestellt. Gestohlen wurden: ein Akku Winkelschleifer, eine Bodenschleifmaschine, ein Bohrhammer, eine Pendelsäge und ein Akku-Schrauber, alle in der Farbe Rot.

Urspringen: Im gleichen Tatzeitraum, von Samstagmittag bis Montagmorgen, wurden ebenfalls aus einem abgestellten Firmenbus mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Hilti und DeWalt im geschätzten Wert von 2500 Euro gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Hauptstraße. Der genaue Schaden muss noch ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kontrolle über Auto verloren: Fahrer bei Erlenbach leicht verletzt

Ein leicht verletzter Autofahrer sowie wirtschaftlicher Totalschaden seines Pkws ist die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Sonntag, gegen 16:15 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Der 35-jährige Fahrer eines Seat Alhambra befuhr die B 8 in Richtung Würzburg und überholte einen vor ihm fahrenden Suzuki Swift. Kurz danach fuhr er mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Kurve, verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und der Pkw blieb anschließend auf der Seite liegen. Der Mann erlitt Schnittverletzungen an der linken Hand und begab sich selbständig in ärztliche Versorgung. Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Geparktes Auto in Triefenstein beschädigt

1000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Auto. Der violettfarbene Seat Leon war am Freitag, von 15:50 bis 16:05 Uhr, in der Frühlingsstraße ordnungsgemäß abgestellt, als er vermutlich im Vorbeifahren touchiert wurde. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden am linken hinteren Kotflügel zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.