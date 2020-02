Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Der Dieb hatte es hauptsächlich auf Arbeitsgeräte der Marke DeWalt abgesehen. Er entwendete verschiedene Geräte im Wert von rund 8000 Euro.

Diebstahl aus Auto in Laudenbach

In der Dorfstraße wurde aus einem unverschlossenen VW am Sonntag, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, das Handschuhfach aufgebrochen und persönliche Papiere entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Unfall beim Überholen in Buch

Am Montag, gegen 15:00 Uhr, fuhren mehrere Fahrzeuge auf der Kreisstraße 39 71, von Mudau in Richtung Buch.

Ein VW-Fahrer wollte ein vor ihm fahrenden Pkw überholen, übersah jedoch ein ebenfalls im Überholvorgang befindlichen Mercedes.

Beide Fahrzeug berührten sich an den Fahrzeugseiten, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

vd/Polizei Miltenberg