Wer vermisst seinen Labrador?

Da es keinerlei Hinweise auf den Besitzer gab, verständigte sie das Tierheim in Lohr. Diese kümmern sich nun um den Hund.

Geparkten Pkw angefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart

Am Mittwochvormittag stieß die 47-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta beim Ausparken auf dem Pendlerparkplatz zwischen Bahnhof und Stellwerk leicht gegen einen geparkten Pkw Mitsubishi. Da sie den Fahrzeughalter vor Ort nicht ausfindig machen konnte, verständigte sie die Polizei. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.



Radfahrer tödlich verletzt

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart

Am Mittwochmorgen fuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Fahrrad im Bereich des Schutzhafens stadtauswärts. Dabei stürzte er aus bislang unbekannten Gründen. Zwei Männer fanden den Mann mit Kopfverletzungen am Boden liegend und leisteten Erste Hilfe. Außerdem verständigten sie den Rettungsdienst. Der Radfahrer kam in ein Würzburger Krankenhaus, wo er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlag.

Pkw-Fahrer stieß gegen Anhänger

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart

Am Mittwochmorgen musste ein 50-jähriger Autofahrer aufgrund von Gegenverkehr in der Straße „Am Lustberg“ an den rechten Fahrbahnrand heranfahren. Hierbei stieß er gegen die Deichsel eines dort abgestellten Anhängers. Der Anhänger wurde dadurch gegen eine Mauer geschoben. Am Hänger entstand lediglich geringer Sachschaden; am Pkw VW Golf des 50-Jährigen wird der Schaden auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Lkw streifte Wohnmobil und flüchtete

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, befuhr am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr eine Wohnmobilfahrerin die Rienecker Straße aus Richtung Rieneck kommend. Nach dem Passieren des Torbogens kam ihr ein heller Lkw entgegen und streifte die linke Seite ihres Wohnmobils.

Im Anschluss fuhr der Lkw-Fahrer weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro ausgegangen.

