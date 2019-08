An mindestens sieben Hochsitzen in den Waldgebieten rund um Höchst und Breuberg waren Unbekannte am Werk. An einem der Tatort, heißt es im Polizeibericht, lehnte eine dreißig Zentimeter große Spider-Man-Figur »lässig an einem Baum«. Die Polizei geht davon aus, dass der Superheld aus dem Netzwerk der Personen stammt, die zum Zeitpunkt der Sachbeschädigungen im Wald waren. Sie bittet um Hinweise.

