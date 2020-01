Wenig gesehen und auf geparkten Laster gefahren: Autofahrerin leicht verletzt

Aufgrund beschlagener Windschutzscheibe war die Sicht derart eingeschränkt, dass sie einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Laster übersah und auf dessen Heck auffuhr. Die Frau wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Mitsubishi musste mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Roden war unterstützend mit neun Mann vor Ort. Der Gesamtsachschaden wird mit 4500 Euro angegeben.

Ladendiebin ertappt

Marktheidenfeld. Zwei nicht bezahlte Uhren wollte eine Ladendiebin am Montag mitgehen lassen. In einem Discounter in der Georg-Mayr-Straße in Marktheidenfeld wurde gegen 9.30 Uhr durch eine 30-jährige Frau der Sicherungsalarm beim Verlassen des Geschäfts aktiviert. Nachdem wurde sie von einer Verkäuferin angesprochen worden war, gab sie zwei Uhren im Gesamtwert von 16 Euro zurück, die offensichtlich nicht bezahlt worden waren. Es wurde Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Geringe Menge Rauschmittel gefunden

Marktheidenfeld und Kreuzwertheim. Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen wurden am Montag geringe Mengen Rauschmittel sowie diverse Rauschgiftutensilien aufgefunden. In der Wohnung im Innenstadtbereich von Marktheidenfeld handelte es sich um ein Tabak-Marihuana-Gemisch und in Kreuzwertheim um eine kleine Menge Amfetamin. In beiden Fällen folgt eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei Marktheidenfeld/ves