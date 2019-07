Wendemanöver mit Lkw in Alzenau misslungen - Fahrer betrunken

Am Samstagmorgen versuchte ein polnischer Lkw-Fahrer offensichtlich seine Sattelzugmaschine mit Auflieger zu Wenden. Er suchte sich allerdings dafür eine, für ein solch großes Gefährt, nicht geeignete Stelle aus. In der Nähe des Waldschwimmbades versuchte er in einer Stichstraße, die in einem Feldweg endet, zu drehen. Er beschädigte dabei die Leitplanke und seinen eigenen Lkw. Der Grund für den verursachten Sachschaden dürften zum einen die beengten Platzverhältnisse gewesen sein, aber auch die Tatsache, dass der 52-Jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Da der Lkw-Fahrer in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen.

Unfallflucht

Karlstein. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 3. Juli, 14 Uhr bis Donnerstagnachmittag, 4. Juli, 16 Uhr wurde ein schwarzer Pkw Audi A4 durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Audi stand im angegebenen Zeitraum in der Nähe des Dettinger Sportplatzes auf dem Parkplatz eines Hotels. Am Audi wurde die hintere Stoßstange eingedrückt. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Sturz mit Fahrrad

Kahl a. Main. Am Freitag gegen 12:45 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer alleinbeteiligt in der Hanauer Landstraße. Der 33-Jährige wollte auf den Fahrradweg auffahren und blieb dabei am Bordstein hängen. Durch den Sturz zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu. Vorsorglich wurde der Leichtverletzte zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Karlstein. Am Freitagnachmittag wurde ein 47-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass er mit 0,4 Promille unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Dieser Atemalkoholwert für sich alleine wäre noch im Rahmen gewesen. Jedoch ergaben sich bei der weiteren Überprüfung Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrer musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

mci / Quelle: Polizei Alzenau